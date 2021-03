MARCIANISE – I carabinieri di Marcianise ieri hanno intercettato un uomo in pigiama mentre si dirigeva in centro a piedi, proveniente dall’ospedale di via Santella. La persona è affetta da disturbi psichiatrici: era giunto da poco nel pronto soccorso per poi allontanarsi. I militari lo hanno riportato nel nosocomio.