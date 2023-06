Incidente alla recita della scuola, insegnante finisce al pronto soccorso

RECALE – Incidente, per una maestra, durante la recita di fine anno. L’insegnante, A. L., 60 anni, di un istituto dell’infanzia in via Borsellino a Recale, è caduta dalle scale della scuola, dopo essere inciampata, durante la recita di fine anno.

A prestare un primo soccorso è stato un medico presente sul posto, genitore di un piccolo alunno. All’arrivo dei sanitari la maestra è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta agli esami del caso.