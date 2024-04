Il sinistro in via Fratte, sul posto i carabinieri.

CARINARO. E’ grave il 31enne coinvolto, all’alba di oggi, in un tragico incidente alla periferia del paese, in via Fratte. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Marcianise per accertare la dinamica dello schianto. Il conducente è ora ricoverato nell’ospedale del capoluogo.