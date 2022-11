Incidente all’imbocco dell’Autostrada: coinvolto anche un convoglio dell’Esercito

Il pesante mezzo si è scontrato con un camion. Pare, fortunatamente, che non ci siano feriti. Sul posto di è subito portata una pattuglia della Polizia stradale.

CAIANELLO Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto oggi pomeriggio tra un camion ed un convoglio militare. E’ accaduto nei pressi dello svincolo autostradale idi Caianello e, pare, non ci siano feriti. In ogni caso, sul luogo si è portata la polizia stradale mentre pesanti rallentamenti si sono reegistrati sia in entrata che in uscita dello svincolo.