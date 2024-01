Incidente durante la sfilata per la festa di Sant’Antuono: si stacca una botte dal carro, coniugi feriti

E’ accaduto lungo Corso Umberto nei pressi del tabacchi

MACERATA CAMPANIA – Un incidente si è verificato durante la sfilata dei carri si Sant’Antuono Abate a Macerata Campania. Durante la sfilata, poco dopo le 18,30, una botte si è staccata travolgendo una coppia di coniugi di Marcianise. L’incidente si è verificato lungo corso Umberto nei pressi del tabacchi poco dopo l’esibizione del carro davanti al sagrato della chiesa. Tempestivo l’intervento dei soccorritori di presidio alla sfilata. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Una seconda ambulanza è intervenuta per prelevare anche la donna e trasportarla presso l’ospedale di Marcianise. Fortunatamente lievi le ferite riportate per entrambi.