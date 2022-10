MARCIANISE – Ieri sera, poco dopo le 22 un’auto è letteralmente decollata mentre stava per imboccare la corsia della barriera autostradale che divede il tratto casertano dalla provincia di Napoli. Non ci sono altre vetture coinvolte. L’auto è rimasta in bilico sul pilone di cemento. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia.