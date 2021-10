INCIDENTE IN A1. Traffico cittadino in tilt, 10 km di coda in autostrada

SANTA MARIA CAPUA VETERE/ CAPUA – Disagi alla circolazione cittadina si registrano tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, in seguito all’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 5 sul tratto autostradale A1 direzione Roma (Clikka qui per leggere un nostro primo lancio).

Al momento sulla A1 Milano-Napoli, tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello si è formata una coda di 10 km con il il traffico che defluisce su due corsie. Pe chi, invece, procede in direzione Roma, il personale di Autostrade consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, prendere la SS 6 Casilina in direzione Roma, proseguire sulla SS 372 Telesina seguendo le indicazioni per Caianello dove è possibile rientrare in autostrada.