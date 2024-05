Incidente in autostrada: ferita coppia di giovani sposi in viaggio di nozze. Lui è il fratello del sindaco

Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, dopo l’una di notte. Dopo un primo soccorso all’ospedale di Santa Scolastica si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’Umberto I di Roma

PIEDIMONTE MATESE – Si trovano in ricoverati all’Umberto I di Roma in prognosi riservata ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita la coppia rimasta coinvolta, ieri, in un tamponamento in A 1 nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo. Si tratta del fratello minore del sindaco di Piedimonte Matese e di sua moglie, di Alvignano.

L’auto della coppia, si sono sposati la scorsa domenica, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un pulmino. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che vista la gravità delle condizioni dei due coniugi, grave trauma addominale per il marito mentre trauma cranico per la moglie, li hanno trasportati prima all’ospedale Santa scolastica di Cassino e poi in ambulanza nella Capitale. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Cassino. Il tratto dell’autostrada del Sole interessato è rimasto chiuso per diverso tempo al fine di consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.