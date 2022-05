INCIDENTE IN AUTOSTRADA. Tamponamento tra 3 auto e quattro persone ferite

CAIANELLO – Lo svincolo autostradale di Caianello oggi, lunedì, è stato teatro di un incidente stradale, un tamponamento a catena che poteva risultare pericoloso per i protagonisti della collisione, ma che fortunatamente non ha portato danni importanti alle persone coinvolte.

Come detto, lo schianto è avvenuto tra diverse vetture, per la precisione 3, mentre quattro sono state le persone ferite in maniera non grave.

Più che altro, si segnala che oggi pomeriggio si sono registrati disagi legati ad incidenti appena citato. Infatti, per rendere di nuovo il tratto agibile, i lavori di messa in sicurezza provocato oltre chilometri di coda.