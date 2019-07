RIARDO – Paura, ieri pomeriggio, per un bimbo di 8 anni rimasto coinvolto in un incidente domestico. Il ragazzino, mentre era in piscina, sarebbe scivolato dal trampolino rimanendo seriamente ferito ai genitali. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese è stato ricoverato per essere sottoposto alle cure del caso. Il piccolo, per fortuna, non è in pericolo di vita.