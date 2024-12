Incidente nei pressi del centro commerciale, due giovani feriti

Per cause ancora in corso di accertamento l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata

TEANO – Incidente all’alba di ieri mattina nei pressi del centro commerciale Sidicium lungo via Appia. Una vettura a bordo della quale viaggiavano due giovani del posto, di 20 e 21 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

Per i due giovani, entrambi feriti, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il 21enne è stato trasportato al nosocomio di Sessa Aurunca a seguito, sembrerebbe, di gravi traumi. Il 20enne, anche lui in gravi condizioni, è stato, invece, trasportato nell’ospedale di Piedimonte Matese.