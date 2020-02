Incidente scooter-auto sull’Appia Antica. Paura per una postina che finisce in pronto soccorso

RECALE/CASAGIOVE – E’ stata urtata da un’auto mentre consegnava la corrispondenza, postina finisce in ospedale.

E’ terminata in questo modo la giornata di lavoro per una dipendente 34enne di Poste Italiane che stava effettuando, in sella al suo scooter, il suo giro di consegne quando intorno alle 11, in via Appia Antica, tra Recale e Casagiove è finita sull’asfalto dopo l’impatto con un’auto.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Caserta per gli accertamenti del caso. Dalle notizie che ci giungono, pare che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ne avrà per qualche giorno.