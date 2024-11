Incidente sul lavoro, papà casertano muore a 48 anni

Lascia due figli in tenera età

CASAGIOVE– Si è spento a soli 48 anni, Alessandro Glaneo, operaio edile rimasto ferito in maniera piuttosto grave in un incidente sul lavoro, la scorsa settimana, in Sicilia.

Il 48enne si trovava su un cantiere a Palermo, quando un’auto ha urtato l’impalcatura sulla quale stava lavorando facendolo cadere. Nell’impatto l’operaio ha battuto la testa, riportando un trauma cranico oltre a diverse fratture.

Grande tifoso della Casertana, appresa la ferale notizia la tifoseria si è stretta al dolore dei familiari. Lascia la moglie Mena e due figli in tenera età.