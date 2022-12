Affidato ai medici della chirurgia della mano per le dovute cure del caso

SAN FELICE A CANCELLO – Incidente sul lavoro, per un 50enne, addetto al reparto macelleria in un supermercato nella Valle di Suessola. L’uomo, poco dopo l’ora di pranzo è stato trasportato al Psaut di San Felice a Cancello con una grave ferita ad una mano, una falange tagliata. Trasferito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e affidato ai medici della chirurgia della mano per le dovute cure del caso.