INCREDIBILE. Rubati bidoni della raccolta differenziata

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Si ruba qualsiasi cosa, ora anche i bidoni della differenziata. La segnalazione di un residente di Lusciano che ha immortalato con la telecamera il furto ai suoi danni avvenuto venerdì’ sera intorno alle 22. Rubare i bidoni della spazzatura non è un fatto che capita tutti i giorni a Lusciano sino a qualche tempo fa, ma di recente questo è divenuto un fenomeno crescente. L’autore del “colpo”, come evidenziato dalla foto estratta dal video della telecamera di sorveglianza, si è fermato con la propria auto davanti ad un palazzo, e dopo aver adocchiato il bidone è sceso dall’auto e in pochi secondi ha caricato il contenitore nel portabagagli della sua vettura. A raccontare l’accaduto è la vittima del furto , dalla sua pagina facebook. “Amico mio, mi dispiace che non puoi comprare un miserabile bidone della monnezza come te, però non hai tenuto conto della telecamera nascosta dalla quale ho rinvenuto il tuo numero di targa, quindi per evitare che ti sputtani davanti a tutti e ti vada a denunciare ai carabinieri o polizia locale, ti conviene metterlo dove l’hai preso.. Caro Signor sindaco Nicola Esposito siamo alla frutta purtroppo nel nostro paese c’è ancora gente che va a rubare i bidoni!”