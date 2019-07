Indagini e controlli nel mondo dell’edilizia: 38 attività sospese e un cantiere sequestrato

AVERSA – La Procura di Aversa-Napoli Nord ha avviato un’attività ispettiva, insieme all’Ispettorato Generale del Lavoro, nei Comuni di competenza dell’agro aversano e dell’hinterland settentrionale di Napoli.

Nel corso dell’operazione sono stati impiegati oltre 100 ispettori tra Napoli e Caserta, uomini del gruppo Tutela del Lavoro del Nucleo Operativo dei Carabinieri, dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’Asl Caserta e sono stati ispezionati 53 cantieri tra Napoli e Caserta per un numero complessivo di 92 aziende del settore edile.

L’attività ha portato a diversi risultati: i lavoratori trovati sui cantieri sono stati 209 dei quali 98 irregolari e di questi il 75% è risultato completamente in nero. Sono state effettuate 38 sospensioni di attività impreditoriale e un sequestro di cantieri. Accertate inoltre numerose violazioni penali in materia di igiene, salute e sicurezza, nonchè elevate sanzioni amministrative per circa 200mila euro.