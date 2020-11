Infermiera 57enne muore dopo aver contratto il Covid: lutto in due comunità

CAPODRISE/MARCIANISE – Si è spenta al Covid Hospital di Maddaloni Grazia Alfieri 57 anni, dopo aver contratto il Coronavirus. Grazia abitava in via Rao a Capodrise, e lavorava come infermiera presso l’ospedale di Marcianise, dove lavora anche il marito Gennaro Salzillo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. La salma giungerà oggi alle 16 dall’ospedale di Maddaloni e sarà benedetta e tumulata in forma strettamente privata presso il cimitero di Capodrise secondo le vigenti disposizioni anticovid. Lascia il marito e tre figli.