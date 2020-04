Infermiere contagiato dal virus. Il sindaco Pellegrino: “Fiero dei Parietani. Comportamento esemplare”

E’ stata ricostruita la catena di contatti e a tutti sarà somministrato il tampone

PARETE – “Cari cittadini, purtroppo vi devo dare una brutta notizia. La cosa che più mi preoccupava in questi giorni era che un nostro concittadino si potesse ammalare in ambiente ospedaliero e per sfortuna così è stato. Un nostro infermiere è risultato positivo al tampone che gli hanno somministrato in ospedale, sul luogo di lavoro. L’ho sentito, al momento sta bene e risulta asintomatico. A lui va il mio augurio di pronta guarigione. Intanto è stata ricostruita la catena di contatti e a tutti sarà somministrato il tampone molecolare. Purtroppo l’emergenza è tutt’altro che superata. Cari Paretani, vi siete comportati in modo esemplare. Sono fiero di voi, ma bisogna continuare a tenere alta la guardia. Vietato mollare. Ne usciremo tutti assieme e più forti di prima”. Lo ha reso noto, in un messaggio scritto meno di un’ora fa, il sindaco di Parete Gino Pellegrino sulla sua pagina Facebook.