Inizia il Memorial Vigliotti: l’evento sportivo dedicato al giovane deceduto dopo un tragico incidente

CERVINO – Come ogni anno, da una settimana a questa parte si sta svolgendo il XVII Memorial “Alfonso Vigliotti” organizzato dall’associazione “Chi ama non dimentica”. L’evento, il cui inizio è stato il 14 luglio e il cui termine è previsto per il primo agosto, giorno in cui si venera Sant’Alfonso, è una manifestazione prevalentemente sportiva che, da 17 anni a questa parte, si organizza per ricordare Alfonso, giovane ragazzo Cervinese, volato via troppo presto dall’affetto dei suoi cari a seguito di un incidente in motocicletta.

Durante queste settimane si svolge il consueto torneo di calcetto presso la Piazza di Padre Pio in Cervino capoluogo, adibita a campo di calcio con apposita erba sintetica. Inoltre, sono previste serate dedicate ai più piccoli e alle vecchie glorie del calcio cervinese. Sabato 29 luglio, in più, ci sarà un evento per commemorare il concittadino Cuono Laudando, anche lui deceduto il mese scorso a seguito di incidente stradale.

Come di consueto, anche quest’anno i giovani di “Chi ama non dimentica” si sono autofinanziati con una lotteria, i cui fondi, scrivono gli organizzatori, “verranno utilizzati unicamente per l’acquisto di un nuovo tappeto da calcio e altri accessori per la riuscita del torneo”.