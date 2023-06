Insulti ad agente della polizia penitenziaria: detenuto assolto

.

CASALUCE – Ingiuria gli agenti della penitenziaria, assolto perchè il fatto non sussiste. Questa la sentenza nei confronti di S.T., di Casaluce, accusato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, in particolare nei confronti di un agente della polizia penitenziaria durante la detenzione a Santa Maria Capua Vetere. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe ingiuriato gli agenti della penitenziaria ponendo in essere condotte di resistenza .e

E’ quanto stabilito dal giudice Honoré Dessi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto le tesi del difensore dell’uomo assolvendo l’imputato con formula piena.

.