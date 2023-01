Investì e uccise sindacalista, si apre il processo al camionista casertano

DRAGONI. Si è aperto ed è stato subito rinviato a maggio il processo contro Alessio Spaziano, il camionista 25enne di Dragoni che il 18 giugno 2021 a Biandrate, in provincia di Novara, ha travolto con il suo camion il sindacalista di SiCobas Adil Belakhdim durante un picchetto, uccidendolo.

Spaziano ha chiesto di essere processato con rito abbreviato. I capi di imputazione sono omicidio stradale,

omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Nel processo il sindacato autonomo SiCobas si e’ costituito parte civile insieme ai genitori e ai fratelli di Adil, residenti in Marocco. La moglie e i figli del sindacalista hanno invece scelto la via del risarcimento danni attraverso una causa civile. Il giudice ha fissato la discussione per il prossimo 5 maggio. Al termine dell’udienza anche la manifestazione di SiCobas, che ha bloccato il traffico davanti a Palazzo di Giustizia, si è sciolta pacificamente. I compagni di Adil hanno ribadito, tramite i delegati sindacali, la loro convinzione:

“quello

che è accaduto – ha detto Pape Ndaye – non è un incidente stradale, ma il frutto di una strategia delle aziendedella logistica contro il sindacato di base”.