Investita davanti al centro commerciale. Paura sull’Appia

CASAPULLA – Donna investita davanti al centro commerciale e trasportata in ospedale. E’ quanto accaduto pochi minuti fa sulla Nazionale Appia, all’altezza del centro commerciale Apollo a Casapulla. La giovane era in compagnia del fidanzato per un pomeriggio di shopping quando è stata centrata da un’Audi che transitava in quel momento. Sul posto sia gli agenti del comando di polizia municipale che gli uomini della questura di Caserta per effettuare i rilievi del caso.

La ragazza è stata trasportata al nosocomio dal suo fidanzato.