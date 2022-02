CASTEL VOLTURNO – Sembrerebbe essere ancora ricoverato, presso la clinica Pineta Grande, in prognosi riservata l’extracomunitario investito ieri lungo la Domiziana. L’uomo è stato travolto da un’auto mentre si stava incamminando in direzione del centro commerciale Giolì. Stando alla prima ricostruzione l’automobilista non si sarebbe accorto della presenza del pedone e, pur tentando una disperata frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto.