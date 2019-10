MARCIANISE. Investito l’ex sindaco Antonio De Angelis. L’auto è scappata senza prestare soccorso

MARCIANISE (M.C.V.) – Un incidente è occorso stasera in via Musone, nei pressi della pizzeria “Il trancio”: l’ex sindaco di Marcianise, il dottore Antonio De Angelis, è stato investito da un’auto. Paura tra i presenti. Sul posto si sono portate un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Municipale.

Sono in corso le attività investigative al fine di rintracciare l’auto, che dopo l’impatto si è allontanata senza prestare soccorso. Le immagini riprese dalle telecamere della zona sono ora al vaglio dei Vigili Urbani.

L’investimento si è verificato alle 19:15 circa.

L’ex sindaco è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute non risultano gravi, ma sono in corso gli accertamenti di rito.