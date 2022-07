Investito nel deposito della Coca-Cola, Salvatore non ce l’ha fatta

MARCIANISE – Salvatore Fattorusso, 58 anni di Angri (Salerno) non ce l’ha fatta. Si tratta del lavoratore che è stato investito ieri mentre lavorava nel deposito della Coca-Cola di Marcianise. Dipendente di un’azienda di autotrasporti sarda, è stato colpito da un camion che andava in retromarcia ed ha rimproverato l’autista di non averlo visto per poi accasciarsi al suolo. Portato in ospedale a Caserta, è morto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro. L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Santa Maria che ha aperto un’inchiesta. Sulla salma è stata eseguita l’autopsia.