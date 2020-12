I NUMERI DEL COVID. Cambia la forma ma non lo sostanza: mancano i dati delle terapie intensive della CAMPANIA. Ecco cosa scrivono da Roma. LE CIFRE E LE TABELLE

Il covid in Campania

Cala ancora la curva dei contagi in Campania: sono 1.156 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 87 sintomatici) su 20.404 tamponi; il rapporto positivi/test scende ancora al 5,66% rispetto al 5,79% precedente. I deceduti sono 20 (10 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1.074. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.488 quelli occupati. Ve lo ripetiamo, ancora se ce ne fosse bisogno, sono numeri da prendere con le molle. Perché cambia la forma ma non la sostanza nei dati e nel collegamento tra la Protezione civile, Ministero della Salute e la nostra regione. Infatti, nel report giornaliero nazionale viene specificato nelle note che la regione Campania non ha al momento l’indicazione sugli ingressi in terapia intensiva del giorno. Questo è un “momento” che però dura da 10 giorni, un problema evidentemente quando si tratta di numeri così importanti poiché i relativi ai malati più gravi positivi al covid. Come detto ieri, l’Ufficio stampa dell’Unità di Crisi ci ha spiegato che loro (il reparto comunicazione) si occupa di prendere i dati inviati da un’altra parte, un altro reparto specifico. Vedremo se qualcuno finalmente “ci darà udienza”.

Il covid in Italia

Sono 18.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.009.317 dall’inizio dell’epidemia. In calo i morti nelle ultime 24 ore che sono stati 505. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 193.777 rispetto ai 175.364 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi al 9,3 per cento. Scende il numero degli attualmente positivi che sono 593.632, in calo di 5.184 unità rispetto a ieri. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 22.718, per un totale di 1.344.785 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.589 le persone ricoverate in terapia intensiva, 35 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale con sintomi sono invece 24.070 (476 in meno rispetto a ieri).