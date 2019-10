“Italia da salvare”, il 14 ottobre la presentazione del libro di Giorgio Bassani nell’Enoteca provinciale di CASERTA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Giorgio Bassani

Italia da salvare – Gli anni della Presidenza di Italia Nostra (1965-1980)

14 ottobre, ore 18,00

Enoteca provinciale CCIAA, Via Cesare Battisti 48, CASERTA

Oltre che scrittore, Giorgio Bassani è stato un intellettuale impegnato e un ambientalista appassionato, tanto da fondare, insieme ad altri, Italia Nostra, l’associazione nazionale che tutela il paesaggio e il patrimonio culturale italiano dal 1955.

In occasione della riedizione per i tipi di Feltrinelli dei suoi scritti ambientalisti, datati 1965-1980, Italia Nostra



vuole ricordare l’impegno di Bassani che nella difesa del patrimonio culturale,dei beni storici e naturali individuava non un mero scopo sociale, ma una centralità politica dove ciascuno possacontribuire a ricostituire quel senso dello Stato e dell’unità nazionale, sempre e tuttora carenti per motivi antichi erecenti.L’invito per tutti è di conoscere e “prendersi cura” del patrimonio culturale della nazione, nel quale ci riconosciamo,“perchè abbiamo bisogno di una vita migliore e di una società migliore, più conscia di se stessa, piùautenticamente democratica”.

INTRODUCE

Maria Rosaria Iacono, consigliere nazionale e presidente Italia Nostra Caserta sez. “Antonella Franzese"

INTERVENGONO

Francesco Canestrini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e area metropolitana

di Bari

Roberta Antognini, professoressa di lingua e letteratura italiana, Vassar College, Poughkeepsie NY (Usa)"

Paola Bassani, Storica dell’arte e presidente della Fondazione Giorgio Bassani

Sarà proiettato il video originale della trasmissione televisiva di Giorgio Bassani

“IN in difesa di…La certosa di Padula”