Jeep Renegade smantellata e depredata, abbandonata in strada. Era stata rubata

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Auto smantellata e depredata abbandonata in strada. I militari durante un pattugliamento hanno rinvenuto una Jeep Renegade abbandonata in strada, in via Torre Pacifico, spesso teatro di furti e abbandoni di auto rubate, insospettiti hanno avviato le verifiche per risalire al proprietario e hanno scoperto che la vettura era stata rubata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. A questo punto, i militari hanno informato il proprietario e avviato gli accertamenti per risalire ai balordi che hanno commesso il furto, si pensa su commissione. Infatti la vettura è stata privata di diverse parti di carrozzeria e lasciata in strada, è stata rimossa, ora è caccia ai ladri.