La banda della BMW colpisce ancora: razziata una villetta

SAN PRISCO – La banda della BMW colpisce ancora, questa volta in via Napoli. Ê accaduto ieri, in pieno giorno, erano circa le 17,oo, a San Prisco. Tre malviventi si sono intrufolati all’interno di una villetta mentre un quarto uomo alla guida dell’auto, una BMW di colore grigio segnalata alle forze dell’ordine già in diverse occasioni, fungeva da palo. Incuranti del sistema di antifurto e della telecamere di videosorveglianza hanno agito indisturbati come si evince dal video che pubblichiamo in calce all’articolo reso pubblico da un cittadino.