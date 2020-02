La banda della Fiat 500 semina il terrore. Prima svuota una casa, poi scippo violento in pieno centro e fuga a folle velocità

ORTA DI ATELLA – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di ladri della Fiat 500 colpisce ancora. Ieri in via Vivaldi ad Orta due uomini, pare, stranieri, giovani di cui uno alto, intorno alla mezzanotte, hanno svaligiato un appartamento. I due sono recidivi, da tempo prendono di mira gli appartamenti, di Orta e Succivo, girano con una Fiat 500 di colore verde, vecchio modello. Gli stessi stamani stavano per scontrarsi contro una vettura, mentre erano in fuga dopo aver scippato una donna alle 9:30 a Succivo, correvano a folle velocità per scappare, durante la corsa stavano per schiantarsi contro un veicolo in transito di una donna. Il grave incidente è stato evitato solo per miracolo.

Ormai questi atti di criminalità a danno di persone e case di Orta e Succivo è dilagante. Occorrono maggiori presidi e interventi. Questa la testimonianza delle vittime, che avvisano gli altri concittadini. “Attenzione ad una Fiat cinquecento vecchio modello di colore verde con 2 uomini giovani a bordo di cui 1 abbastanza alto ieri sera verso mezzanotte sono venuti a rubare di nuovo a Via Vivaldi Orta“. “Stamattina intorno alle 9,30 a Succivo per un pelo non mi hanno tamponato l’auto per scappare, avevano appena scippato ad una signora. 2 uomini dal colore della pelle sembravano stranieri, uno sdentato l’ho notato perché dall’auto mi minacciava di togliermi davanti.”