La banda della Fiat Bravo colpisce ancora. ECCO DOVE

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) La banda della Fiat Bravo di colore scuro colpisce ancora. I banditi che di notte vagano per le vie cittadine a bordo di una Fiat Bravo di colore scuro targata DS—– composta da 3 soggetti ha fatto l’ennesima vittima l’altra sera in via Cimarosa a Sant’Arpino dove sono scesi dalla vettura e hanno scassinato e portato via una Fiat Multipla in sosta. Il proprietario del veicolo la mattina si è accorto del furto subito e ha sporto denuncia, ma ha anche deciso di allertare i propri concittadini dell’accaduto per allertarli. Ecco l’appello di Emilio A .“Il 25 maggio in piena nottata intorno 3:30 in via Domenico Cimarosa n 38 una fiat bravo con a bordo 3 balordi mi hanno rubato la mia fiat multipla danneggiando anche la macchina di un mio amico inquilino che sostava dietro la mia se avete visto questa bravo targata ds—– perché non si riesce a vedere tutta la targa dalla telecamera di sorveglianza state attenti e anche una donna va in giro con un passeggino nelle traverse guardando nelle abitazioni se vedete queste persone chiamate i carabinieri così riusciamo a tutelarci da soli perché vedo pochi controlli nel territorio di Sant’Arpino”