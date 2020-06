LA CAMORRA DEI 6×3. Rito abbreviato per il “capo” Mario Iavarazzo. I NOMI dei sei che hanno chiesto di patteggiare e altri otto che faranno il rito ordinario

CASAL DI PRINCIPE – Si spacca in due il processo sulla nota ordinanza dei tabelloni pubblicitari e del monopolio del clan dei Casalesi sulla loro gestione. Stamattina, infatti, sei degli imputati hanno chiesto al Gup del tribunale di Napoli, Visco, di accedere al patteggiamento. Si dichiarano, in pratica, colpevoli, Giuseppe Franco, Michele Iavarazzo, Luigi Drappello, Domenico Ferraro, Gennaro Esposito e Nicola Sabatino. L’imputato principale di questo processo e da poco collaboratore di giustizia, Mario Iavarazzo, ha scelto di procedere attraverso il rito abbreviato, l’unico degli imputati. Il pm ha il rinvio a giudizio per: Armando Aprile, Francesco Iavarazzo, Pasquale Iavarazzo, Quieta D’Angelo, Lucia Grassia, Raffaele Letizia, Giuseppe Lista e Angelo Pellecchia.