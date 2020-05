LA CAMORRA DI MADDALONI. Fissati i primi interrogatori dei 9 arrestati del clan Belforte

MADDALONI – Sono fissati per mercoledì 6 maggio i primi interrogatori dei 9 arrestati nell’operazione di questa mattina che ha sgominato una nuova struttura camorristica legata al clan Belforte in quel di Maddaloni. Ricordiamo che le manette sono scattate ai polsi di Giuseppe Amato, nato a Maddaloni nel 1975; Lidia Maricela Apostolie, nata in Romania nel 1985; Salvatore D’Albenzio, nato a Maddaloni nel 1971; Ernesto Di Cicco, nato a Maddaloni nel 1962; Antonio Di Vico, nato a Maddaloni nel 1987 difeso dall’avvocato Sergio Ricca; Achille Fiorillo, nato a Torre Annunziata nel 1991; Antonio Mastropietro, nato a Maddaloni nel 24.1.1971 che risponde dell’acquisto di 500 grammi di hashish, aggravato vecchio art 7, è difeso dall’avvocato Mario Corsiero; Vincenzo Russo, nato a Maddaloni nel 1987, sottoposto agli arresti domiciliari; Palladino Spallieri, nato a Maddaloni nel 1986.