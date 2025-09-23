La campagna elettorale di Zannini (con Magliocca). È cominciata la giostra delle assunzioni con il solito sistema. Dopo AVERSA, ecco SPARANISE, con Emilio Nuzzo da S.FELICE bussa alla porta

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

Il sindaco di San Felice a Cancello, dopo aver portato Veronica Biondo, indagata dalla DDA di Napoli per gli appalti a Cervino, nella lista di Forza Italia, nelle mani del mondragonese, avrebbe segnalato dei nomi di persone – validissime – che potrebbero essere assunte a Sparanise

CASERTA – A due mesi dalle elezioni regionali e a tre dal rinnovo del Consiglio provinciale, ci sono due comuni che hanno sviluppato due procedure per concorsi molto simili, due amministrazioni sulle quali, per diversi motivi, c’è il marchio di fabbrica del consigliere regionale Giovanni Zannini.

Qualche giorno fa – CLICCA E LEGGI – abbiamo dedicato un articolo all’assunzione di sei vigili urbani al comune di Aversa. Si tratta di una procedura l’utilizzo di graduatorie già costituite per altri concorsi.

Quello che ci ha colpito particolarmente è stato un passaggio in cui il comune di Aversa specifica che i candidati che presenteranno la domanda, essendo inseriti in una graduatoria quali idonei, potrebbero essere esclusi, non assunti se un’apposita commissione dovessero ritenerli inadatto a seguito di un colloquio motivazionale.

Già le perplessità su questa procedura erano diverse, visto che saranno favorite le candidature di soggetti che sono in graduatoria più recenti e non quelle più vecchie, ovvero di persone che da più tempo aspettano di essere assunti, avendo acquisito un diritto che, in realtà, sarebbe anche superiore a chi è in graduatoria da meno, visto che lo hanno da più tempo.

Ma questa storia del colloquio motivazionale rende totalmente discrezionale la scelta dei prossimi vigili urbani del comune di Aversa. E siccome, come abbiamo visto nei concorsi della provincia di Caserta e degli altri enti, l‘utilizzo di un mezzo legale come lo scorrimento le graduatorie viene messo al servizio del potere di Giovanni Zannini, di ragionamenti spiccioli di pragmatismo clientelare, ovvero cercare di favorire chi è vicino politicamente, il potere di influenza del consigliere regionale di Mondragone, equivale ad una fine certa e ingloriosa di questa procedura.

Ecco, questo ragionamento che abbiamo appena fatto per i 6 nuovi vigili urbani del comune di Aversa, si può trasporre integralmente rispetto a quanto sta succedendo nella città di Sparanise, con qualche dettaglio in più.

Il comune dell’agro caleno, infatti, ha presentato la stessa manifestazione di interesse, al limite del copia-e-incolla di quella di Aversa, un funzionario tecnico, un geometra e un istruttore amministrativo. Il primo passaggio non banale da segnalare è quello che il responsabile del settore che ha dato il via libera a questo concorso è Giorgio Magliocca, ex sindaco di Pignataro Maggiore ed ex presidente della provincia, dimessosi dopo lo scandalo degli appalti pilotati.

Questo questo documento è la prova che Giovanni Zannini e Giorgio Magliocca, rispetto a quanto si è detto in passato, non hanno raffreddato i rapporti. Anzi, la manifestazione di interesse a firma dell’ex presidente provinciale sembra rinsaldare quel legame che aveva già fatto la fortuna politica, seppur lenita dopo anni dalle inchieste portate avanti dal nuovo corso della procura di Santa Maria Capua Vetere, dei due, ai tempi dei concorsi scandalo alla Provincia e delle decine di appalti aggiudicati a ditte dell’agro Aversano.

Le procedure di Aversa e di Sparanise, infatti, vedono la stessa modalità. Manifestazione di interesse per assumere soggetti già inseriti in graduatoria concorsuali di altri enti, favoriti coloro che sono nelle liste di enti della provincia di Caserta, non viene specificato quale punteggio venga dato al merito, ovvero se sei primo in una graduatoria o decimo in un’altra, non c’è un tipo di primato meritocratico in pratica, ma soprattutto la scelta dell’ordine cronologico più recente e la totale discrezionalità connessa al colloquio motivazionale.

Altro dettaglio interessante è l’indiscrezione che abbiamo ricevuto di Sparanise. A chiedere assunzioni, vedremo se li otterrà, è stato uno degli uomini più importanti dell’area di Giovanni Zannini, ovvero il sindaco di San Felice a Cancello, nonché delegato al settore Viabilità della provincia, Emilio Nuzzo.

Come raccontato anche ieri, relativamente a un appalto da mezzo milione di euro per un asilo nido nella città della valle di Suessola, aggiudicato ad un soggetto – CLICCA E LEGGI – vicino a Zanini e all’imprenditore Antonio Luserta, e quindi a Nuzzo, quest’ultimo ha cresciuto la sua influenza politica aveva tanto da arrivare a chiedere posti nei concorsi di Sparanise per persone a lui vicine.

Ma non solo. Proprio Emilio Nuzzo è colui che ha spinto affinché sia candidata Veronica Biondo, la vicesindaco di Santa Maria a Vico all’interno della lista di Forza Italia per le Regionali. Una vera attenzione spasmodica quella di Nuzzo per Biondo, entrata come candidata di Forza Italia, partito che in provincia di Caserta è totalmente nelle mani di Giovanni Zannini, grazie anche alla nuova coordinatrice provinciale del partito, Amelia Forte, pupilla del mondragonese. E poco importa se Biondo è da anni indagata dalla procura antimafia di Napoli, relativamente all’inchiesta della DDA sui lavori pilotati a Cervino, vicenda che vede coinvolto anche il sindaco Andrea Pirozzi. Giustamente, visto il quadro tragico rispetto alla totale assenza di opportunità morale nella gestione di FI, la candidatura della vicesindaca è totalmente in linea con quanto sta accadendo nel partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi.

Giovanni Zannini è così che fa la campagna elettorale. È in questo modo che riesce a gestire qualcosa come 40,50 mila voti. Non si tratta di una novità, lo abbiamo già detto in passato, ma sono queste procedure concorsuali, le graduatorie e il loro utilizzo al limite della legalità, gli appalti e le aggiudicazioni, a fornire un bacino di fedelissimi, ovvero di voti, e poi permettono al mondragonese di poter continuare a condensare migliaia e migliaia di preferenze.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL CONCORSO DI SPARANISE