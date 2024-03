La Cassazione cancella 4 anni di pagamenti dei tassi di interesse su mutui, leasing e finanziamenti calcolati sull’Euribor: “Sono stati manipolati dalle banche”

Ne da notizia in una noto , come sempre molto interessante, l’avvocato Gianluca Casertano

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha dichiarato la nullità dei pagamenti effettuati a titolo di interessi su muti, finanziamenti e leasing indicizzati al tasso Euribor nel periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008 in quanto oggetto di manipolazione da parte di gruppo di banche come accertato dalla Commissione Antitrust Europa con decisione 4 dicembre 2013.

La Commissione Europea aveva sanzionato la condotta di alcune banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio dell’Euribor. L’Antitrust concludeva che detta manipolazione aveva inciso sul normale andamento dei tassi interbancari attraverso un innalzamento dellEuribor, attuando così una violazione del principio della libera concorrenza sancito dall’art. 101 TFUE, disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell’Unione Europea che trova riscontro nell’art. 2 della L. 287/1990, norma finalizzata a perseguire l’obiettivo di tutelare il libero svolgimento del mercato, proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

La nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il contratto a valle – comporterebbe la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.

Un ulteriore profilo interessante è dato dalla possibilità di coltivare un’azione nei confronti di qualsiasi Istituto Bancario e non solo alle banche specificamente sanzionate dalla Commissione Europea.

Avvocato Gianluca Casertano