La commovente lettera di addio della cognata a Carmela Capasso

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la prematura scomparsa di Carmela Capasso 41 anni. La notizia dell’improvviso decesso della donna, che si trovava in provincia di Torino con il compagno Gianfranco S. ha sconvolto l’intera comunità. Carmela era una donna dolcissima e gentile, aveva da poco raggiunto il suo amato, ma sarebbe tornata per il Natale a casa, dove l’attendeva la sorella Imma e il fratello Vincenzo oltre i tanti amici e familiari, ma il fato è stato infame e l’ha portata via. La donna l’altra mattina dopo essersi sentita male, accusando un malore è deceduta, nonostante i soccorsi giunti in loco. Il medico legale e il magistrato hanno disposto l’autopsia sulla salma, per poi restituirla alla famiglia per i funerali a Succivo. Appena appresa la dolorosa notizia tanti i messaggi di addio, questo quello commovente della cognata, moglie del fratello, Enzo, Annamaria L. “Cognata mia non avrei mai immaginato di doverti dire addio…. La mia vita non sarà più la stessa senza di te anche per tuo fratello Enzo non sarà più la stessa senza di te. Appena ho ricevuto la chiamata e mi hanno detto che sei morta sono rimasta senza parole e siamo scoppiati a piangere… Porterò sempre nel cuore il tuo ricordo, ti terrò sempre nei miei pensieri, ti ricorderò sempre allegra, gioiosa. Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che ci hai donato. Sarai sempre accanto a noi, non importa quanto è grande la distanza che ci separa. Sentiremo sempre vicino il tuo ricordo e non dimenticheremo mai quanto è stato grande l’affetto che ci ha uniti. Ora ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori. Ci manchi”