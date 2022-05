CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) La comunità piange un giovane padre di famiglia, Pasquale Tappino 54 anni. In queste ore grande sconcerto per la morte di Tappino, che lascia quattro figli, Eufemia, Nicola, Luigi e Raffaele nel dolore. I funerali si terranno domani alle 15:30 presso la Parrocchia di S. Eufemia a Carinaro. Appena appresa la notizia tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura dipartita.