La comunità si prepara per l’ultimo saluto ad Alfonso morto a soli 17 anni: fissati i funerali

Troppo gravi le ferite riportate dal giovane nel tragico schianto nella giornata di venerdì sulla Casilina

SAN PIETRO INFINE – Saranno celebrati domani, 20 settembre alle 11 presso al chiesa di San Nicola in San Pietro Infine i funerali di Alfonso Iannotta, il 17enne rimasto vittima di uno schianto nella giornata di venerdì sulla Casilina, nel tratto compreso tra la provincia di Frosinone e quella di Caserta e deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una vettura. L’impatto è stato talmente tanto forte che il mezzo a due ruote si è spezzato in più parti. Immediatamente soccorso dal personale 118 e trasportato d’urgenza, in elicottero, presso l’ospedale di Caserta dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, sottoponendolo ad un delicato intervento chirurgico. Il suo cuore sabato mattina all’alba ha smesso di battere. Lascia affranti dal dolore i genitori, le sorelle e i parenti tutti.