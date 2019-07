MARCIANISE – Nell’ultima estrazione del 10eLotto un fortunato giocatore a Marcianise ha centrato un 9 Oro da 50mila giocando una puntata da soli 3 euro.

Si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso del 10eLotto. Ma non è il primo caso simile in città: lo scorso 15 febbraio sempre a Marcianise erano stati vinti ben 5 milioni di euro sempre al 10eLotto. In quell’occasione, sempre con una puntata da 3 euro, il giocatore aveva centrato un 10 Doppio Oro.