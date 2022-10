La Domenica di Don Galeone. La fede è legata alla riconoscenza e si esprime con un desiderio di lode, nonché in un’azione di grazie

9 ottobre 2022 ✶ XXVIII Domenica T.O. (C)

Una fede capace di dire: Grazie!

Prima lettura Naaman disse: Ecco, ora so che c’è un solo Dio su tutta la terra (2Re 5, 14). Seconda lettura Se con Cristo perseveriamo, con lui anche regneremo (2Tm 2, 8). Terza lettura Solo questo straniero samaritano è tornato a ringraziare! (Lc 17, 11).

Vangelo (Lc 17,11-19) Si diceva al tempo di Gesù: “Quattro categorie di persone sono equiparate a un morto: il povero, il lebbroso, il cieco e colui che è senza figli”. I lebbrosi non potevano avvicinarsi ai villaggi e i luoghi in cui abitavano, erano considerati impuri, come i cimiteri. Alcuni rabbini hanno incitato a lapidare il lebbroso incontrato lungo la strada: “Torna al tuo posto e non contaminare le altre persone!”. Tutte le malattie erano ritenute un castigo per i peccati, ma la lebbra era il simbolo stesso del peccato. Dio se ne serviva – si diceva – per colpire soprattutto gli invidiosi, gli arroganti, i ladri, gli omicidi, i falsari e gli incestuosi. La guarigione dalla lebbra era un miracolo paragonabile alla risurrezione di un morto. I dieci lebbrosi si sono fermati a distanza e, da lontano, hanno gridato: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!” (v. 13). Si noti bene: non gli chiedono la guarigione, ma solo che senta compassione. Forse si aspettano soltanto l’elemosina!

C’è qualcosa di singolare in questo miracolo: la guarigione non avviene immediatamente. La lebbra scompare in seguito, quando i malati sono lungo il cammino. Vedendosi curato, uno dei dieci lebbrosi torna indietro e, trovato il Maestro, gli si getta ai piedi per ringraziarlo. È un samaritano! Gesù si meraviglia che solo costui, uno straniero, abbia sentito il bisogno di rendere gloria a Dio. Lo solleva e gli dice: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. Questo è il fatto. Qual è il messaggio? Concentriamoci su alcuni dettagli significativi:

▻ notiamo anzitutto che non si parla di uno, ma di dieci lebbrosi; il numero dieci nella Bibbia ha un valore simbolico: indica la totalità; i lebbrosi del Vangelo rappresentano dunque tutto il popolo, l’intera umanità lontana da Dio. Tutti – vuole dirci Luca – abbiamo bisogno di incontrare Gesù;

▻ secondo particolare: la lebbra mette insieme giudei e samaritani, unisce cioè persone che, quando sono in buona salute, si disprezzano; la comune disgrazia li ha resi amici e solidali ;

▻ non riduciamo il messaggio del Vangelo di oggi a una lezione di galateo. Gesù rimane sorpreso: un samaritano – eretico, miscredente – ha avuto un’intuizione teologica che nove giudei, educati nella fede e conoscitori delle Scritture, non hanno avuto;

▻ è stato il primo a intuire che non è vero che Dio sta lontano dai lebbrosi, che li sfugge, che li rigetta. Ha intuito che cosa doveva dire ai sacerdoti burocrati: “Fatela finita con la religione che esclude, che giudica, che condanna le persone impure!”;

▻ dobbiamo riflettere sull’efficacia della parola di Gesù. I lebbrosi lo invocano da lontano (vv. 11- 12). Non possono avvicinarsi a lui. Riuscirà egli a percepire il loro grido disperato? Potrà fare qualcosa in loro favore nonostante la distanza? Questi dubbi angustiano non solo i dieci lebbrosi, ma anche i cristiani delle comunità di Luca, che non hanno avuto la fortuna di «avvicinarsi» materialmente al Maestro. Quando Gesù camminava lungo le strade della Palestina, ognuno poteva avvicinarlo, toccarlo, parlargli … ma ora che egli è «lontano», si interessa ancora della nostra vita? È capace di salvare anche «a distanza»? La risposta che Luca dà ai suoi cristiani e a noi è semplice: non c’è distanza e non c’è situazione disperata che egli, anche «da lontano», non possa risolvere;