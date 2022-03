LA FIAMMANTE JEEP E ANCHE L’AUTISTA. Ecco quando spende la PROVINCIA DI CASERTA per l’autista di Giorgio Magliocca

CASERTA – Immaginiamo che per il dipendente matricola 860, così identificato dal documento firmato dal dirigente dell’amministrazione provinciale di Caserta Gerardo Palmieri, sia rimasto contento quando CasertaCe ha pubblicato la notizia della nuova auto di servizio del presidente della provincia Giorgio Magliocca. Perché c’è una bella differenza tra il guidare una Toyota Prius diventata praticamente un catorcio, almeno così l’hanno descritta alla provincia di Caserta, e una Jeep Compass dal valore di 40 mila euro, divenuta da qualche settimana l’auto ufficiale del numero uno dell’amministrazione di Terra di Lavoro.

È rimasto contento, non perché affettivamente legato a Magliocca e quindi felice per un avvenimento benevolo nella vita del presidente, perché 860 è il dipendente che è stato nominato come autista del presidente. Lo è diventato perché i due precedenti autisti sono stati mandati in pensione e quindi serviva qualcuno che guidasse quel catorcio di Prius.

Il servizio di 860 è stato ritenuto “puntuale ed adeguato”. Magliocca evidentemente non avrà mai fatto tardi e quindi è stata liquidata la somma per il secondo semestre di lavoro dell’autista: ovvero 3.500 euro. E visto che siamo bravi in matematica, possiamo dirvi che la somma fa 7.000 all’anno.

Una cifra che se si va ad addizionare ai quasi 7000 euro che la provincia spende annualmente per la vettura in leasing e che porta il totale del costi per gli spostamenti del presidente Magliocca a 14 mila euro all’anno, benzina esclusa. Che può sembrare una cifra minima, ma considerato il costo che si vede alle colonnine delle stazioni di servizio, non è una sciocchezza. Possiamo solo sperare, allora, che perlomeno il presidente Giorgio Magliocca prediliga la guida della Jeep in elettrico.