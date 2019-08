LA FOTO. 4 incappucciati in azione in un noto supermercato. Arriva la vigilanza, poi…

SAN MARCELLINO (Christian e Lidia de Angelis) – Ladri al supermercato Jolly, scappano via con bottino esiguo, ecco cosa è successo. Stamani intorno alle 3:55 è scattato l’allarme del negozio di via Verdi rione Campo Mauro a San Marcellino, a causa dell’intrusione di 4 banditi a volto coperto, che dopo aver forzato la porta d’ingresso si sono introdotti nell’esercizio commerciale, e lo hanno depredato. Durante l’azione criminale, sono riusciti solo a portare via solo pochi euro, in quanto grazie all’allarme, sul posto, in due minuti, è sopraggiunta la pattuglia dell’istituto di vigilanza Security Service, nella persona del vigilantes P. D’A, che ha notato una Seat Leon di colore nero con a bordo 4 uomini incappucciati. Questi, alla vista del vigilante, si sono dati alla fuga. Sul posto è giunta anche una volante della radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Aversa, allertati dalla vigilanza, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi, ora è caccia all’uomo. Il titolare dell’esercizio commerciale ha ringraziato il vigilantes e l’istituto poichè grazie al loro tempestivo intervento si è evitato che il danno economico fosse ingente.