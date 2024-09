LA FOTO. Accusato di inquinare le campagne con la plastica. “Liberato” il suo camioncino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ORTA DI ATELLA – Le accuse di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi restano in piedi e avrà modo di difendersi e dimostrare il contrario. Ed aiutarlo, da qualche ore, è giunto il provvedimento di dissequestro del camioncino che il 21 agosto scorso fu trovato ad Orta di Atella, lungo la via Provinciale, con all’interno rifiuti speciali costituiti da materiali plastici.

Si trattava di canaline usurate e rotte della tipologia utilizzata per irrigare i campi agricoli.

A rendere non facile la situazione per l’uomo era il fatto che l’autocarro non è iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti e non era stato possibile tracciare i rifiuti sia in termini di provenienza che di loro destinazione.

Da qui la denuncia e il sequestro del mezzo da parte dei carabinieri della Forestale.

Dopo diversi giorni di lavoro, però, l’avvocato difensore Alessandra Carofano, è riuscita a ricevere il provvedimento di dissequestro del mezzo, considerata l’estraneità dell’autocarro alla condotta contestata al presunto autore del reato.