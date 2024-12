LA FOTO. ADDIO POMPEO. Ieri la gioia con i suoi piccoli calciatori, oggi in cantiere l’incidente mortale

CASERTA – Pompeo Mezzacapo, 39 anni, è morto ieri mentre lavorava presso la ditta Frigocaserta Srl, situata in via della Stazione, vicino alla stazione ferroviaria di Gricignano di Aversa.

L’uomo, sposato e padre di tre figli, ha perso la vita a causa di un incidente con un muletto durante le operazioni lavorative.

Secondo le prime ricostruzioni, L’operaio è rimasto schiacciato dal mezzo.

Ma non era solo un papà, Pompeo Mezzacapo era molto conosciuto per la sua passione per il calcio. Da tempo allenava la squadra giovanile New GS Capodrise.

Con questa scuola calcio proprio ieri sera, aveva vinto un torneo locale, festeggiato con un post Facebook.

“Sono orgoglioso di voi”. Le ultime parole del mister ai suoi calciatori.