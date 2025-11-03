LA FOTO. Auto a tutta velocità si distrugge contro un albero

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

AVERSA – Un nuovo incidente stradale si è verificato questa notte ad Aversa, in via Vito di Jasi, la strada che conduce verso via Roma, in prossimità dell’Arco della Annunziata. Stando alle prime segnalazioni pervenute dai residenti, un’automobile, forse a causa di un’alta velocità, avrebbe sbandato, finendo la sua corsa contro uno degli alberi che costeggiano il marciapiede.

L’impatto è stato violento: la vettura ha riportato danni molto estesi, con alcuni componenti che si sono staccati e sono finiti sull’asfalto. Anche l’albero coinvolto è rimasto lesionato e parzialmente inclinato. Fortunatamente, il conducente – unico occupante dell’auto – non avrebbe riportato ferite gravi, sebbene lo spavento sia stato notevole.