LA FOTO. Auto distrugge muretto davanti alla farmacia

Il soggetto alla guida della vettura è immediatamente fuggito

MACERATA CAMPANIA – Grande paura la notte scorsa in via Elena, dopo che un’automobilista non è riuscito a evitare l’impatto contro il muretto adiacente la farmacia San Francesco, a Macerata Campania.

L’auto, visto quello che è rimasto del marciapiede e del muretto, avrà riportato gravi danni, così come l’arredo urbano.

Quella che abbiamo formulato sull’auto, però, è solo un’ipotesi, poiché il soggetto alla guida è fuggito, dopo aver colpito il muretto.

La polizia municipale sta controllando le videocamere di sorveglianza della zona.