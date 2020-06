CAPUA – Incendio in un autolavaggio dismesso nella frazione di Sant’Angelo in Formis. Poco dopo le 21.30 alcuni residenti della zona hanno segnalato un incendio in via della Libertà in un autolavaggio ormai adibito a locale deposito industriale. Fiamme domate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Caserta, giunti sul posto con un autobotte. Sconosciuta, al momento, la natura dell’incendio. Sul posto, per ricostruire la dinamica dei fatti, i carabinieri della stazione locale.