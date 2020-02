LA FOTO AVERSA. Auto sbanda e finisce contro un palo

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Auto sbanda e si schianta contro un palo della luce. Ieri sera intorno alle 21 circa in via Diaz ad Aversa, l’automobilista alla guida di una Smart di colore bianco, quella nella foto, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro un palo antico della pubblica via. Il palo è crollato al suolo, fortunatamente senza colpire nessun pedone. Sul posto, per i rilievi, una volante dei carabinieri, il conducente non ha subito danni fisici, ma solo alla vettura, panico tra i presenti.