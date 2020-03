LA FOTO AVERSA. E’ mistero sui resti umani ritrovati in via San Lorenzo. Non si esclude alcuna ipotesi

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Emergono ulteriori dettagli circa i resti ritrovati in via San Lorenzo ad Aversa (LEGGI QUI IL NOSTROPRIMO ARTICOLO). Si tratta di un uomo di altezza media, che indossava pantaloni pesanti, scarpe grosse e un giubbino.

Secondo alcune ipotesi non è plausibile che il corpo (deceduto per cause in corso di accertamento), sia lì da anni, visto che ogni 7/8 mesi viene sfoltita la vegetazione, per cui se il cadavere fosse stato lì da così tanto tempo, sarebbe stato visto prima; inoltre all’aperto non avverrebbe la mummificazione, che è lo stato in cui si trovano i resti, per cui si ipotizza che il corpo fosse stato altrove e ieri qualcuno lo abbia trasportato in quella zona, in un punto cieco, lontano da occhi indiscreti e telecamere.

Se ciò fosse confermato dagli accertamenti, si potrebbe trattare di omicidio e non di un decesso dovuto a cause naturali. Ora saranno i medici legali del Policlinico di Napoli, dove è stato traslato il corpo, ad eseguire l’autopsia. Verifiche anche sul cellulare dell’uomo, risalente ai primi anni 2000, e sulle impronte delle chiavi, unici oggetti ritrovati insieme al corpo. Intanto si cerca di fare verifiche e accertamenti incrociati con gli scomparsi degli ultimi anni, per vedere se corrispondono i dati e gli abiti dei resti.