LA FOTO. AVERSA. Immortalato mentre fa pipì in strada, viale della Libertà è ormai abbandonato sé stesso

AVERSA (l.d.a./c.d.a.) – Urina per strada nonostante la presenza di alcuni cittadini. L’episodio si è verificato stamani lungo il trafficatissimo viale della Libertà, che congiunge il casertano alla provincia di Napoli.

Il fatto è avvenuto nei pressi della struttura in disuso, sul marciapiede. Questa foto ha innescato non poche polemiche tra i cittadini che sono rimasti allibiti per l’accaduto. L’uomo, infatti, non curante della presenza di altre persone in zona, si è “concesso” il bisogno fisiologico per strada.

Il 30enne, appena identificato dalle forze dell’ordine, dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico. La puzza di urina che si respira in quella zona è quasi insopportabile, vista la totale noncuranza.